14 июля суд №2 Уральска удовлетворил иск Дидара Баешова к АО «НК «ҚазАвтоЖол» и взыскал в его пользу два миллиона тенге. Не согласившись с таким решением суда, оператор автодорог решил его обжаловать. Об этой истории рассказал представитель РОО «Әділдік Жолы»

По словам общественника, 25 декабря прошлого года Дидар Баешов на трассе Подстепное —Теректи попал в аварию. В тот день были неблагоприятные дорожно-климатические условия. По словам Ахметжана, предприятие не предприняло меры по предотвращению гололёда.

— Согласно автотовароведческой экспертизе, водителю причинён материальный ущерб. Стоимость ремонтно-восстановительных работ составила 1,6 миллиона. Суд указал, что «ҚазАвтоЖол» не обеспечил безопасность и удобство движения на дороге, а именно не очистил дороги от снега, льда и не засыпал песчано-солевой смесью при гололёде. Суд правомерно возложил возмещение ущерба на «ҚазАвтоЖол», поскольку национальный оператор по управлению автодорогами несёт ответственность по их содержанию и использованию, — сообщил Бауыржан Ахметжан.

Выяснилось, что 26 октября апелляционная коллегия оставила решение суда в силе, а жалобу «ҚазАвтоЖол» без удовлетворения.

— Судьи также отказали в ходатайстве прокурора Мейрбека Тлеулиева и транспортного прокурора Тимура Шуленбаева, которые настаивали на отмене судебного акта и защищали «ҚазАвтоЖол». К слову, только после облсуда оператор погасил ущерб перед водителем. 10 месяцев понадобилось простому гражданину, чтобы доказать, что нацоператор «ҚазАвтоЖол» должен смотреть за дорогами и содержать их зимой в чистоте, — подчеркнул Бауыржан Ахметжан.

Напоследок общественник посоветовал гражданам сразу писать заявление в акимат при обнаружении ямы на дороге.