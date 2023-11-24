Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку до 15,75% годовых с процентным коридором +/- 1. Ранее она была 16%.

— Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений. Внешнее инфляционное давление продолжает смягчаться на фоне сдерживающей политики центральных банков и снижения мировых цен на продовольствие. При этом имеются отдельные факторы и риски, требующие внимания, — говорится в сообщении.

Очередное плановое решение по базовой ставке объявят 19 января 2024 года.

25 августа Нацбанк снизил базовую ставку с 16.75 до 16.5%. Шестого октября — до 16%.

Базовая ставка — это минимальная ставка, по которой главный банк страны выдаёт кредиты банкам второго уровня, и максимальная ставка, по которой он принимает депозиты банков.