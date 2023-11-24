Пятерых бывших оперуполномоченных управления полиции Атырау приговорили к трём-четырём годам тюрьмы по делу о пытках, передаёт Radio Azattyq.

Подсудимых по делу о пытках Чингизхана Айтбаева, Марата Жонбай, Тимура Мажитова приговорили к четырём годам лишения свободы. Асланбек Толеушов и Ербол Сигуатов получили по три года заключения каждый за «соучастие в пытках».

Суд по этому делу начался в июле. С заявлением о пытках обратился местный житель Руслан Куанышкалиев. По его словам, в феврале полицейские силой увели его из дома и потребовали признаться в нанесении телесных повреждений третьему лицу. Куанышкалиев обвинение отверг.

По материалам дела, полицейские с целью получить признательные показания душили задержанного, надев ему на голову пакет, избивали, оказывали на него психологическое и моральное давление.

Судмедэкспертиза показала, что Куанышкалиев получил телесные повреждения: рану в области левого глаза и травму барабанной перепонки.