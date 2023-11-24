Аэропорт Алматы со второго квартала 2024 года готов перейти на использование авиатоплива JET A-1, сообщили в комитете гражданской авиации.

В ведомстве напомнили, что мощности отечественных НПЗ не покрывают потребности Казахстана в авиатопливе. Ежегодно страна импортирует до 300 тысяч тонн из России. Поэтому Минтранспорта прорабатывает вопрос импорта авиатоплива JET A-1 из Китая и других соседних стран. Пропускная способность отечественных железных дорог позволяет рассчитывать на ежемесячную транспортировку до 50 тысяч тонн JET A-1.

Jet A-1 — авиационное топливо, в основном используется в западных странах. Считается более экологически безопасным. Но именно немного более низкую температуру замерзания.