ВОЗ запросила у Китая информацию о вспышках пневмонии у детей

Всемирная организация здравоохранения запросила у Китая информацию об участившихся случаях пневмонии среди детей, сообщается на сайте организации.

13 сентября на пресс-конференции Национальная комиссия здравоохранения Китая связала рост респираторных заболеваний с отменой ковидных ограничений.

22 ноября The Telegraph со ссылкой на ProMed, которая отслеживает вспышки заболеваний, сообщил об очагах недиагностированной пневмонии у детей на севере Китая. СМИ Тайваня заявляли о «перегруженных больными детьми больницах» в КНР.

В связи с этим ВОЗ попросила разъяснений у китайских властей.