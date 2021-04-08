Житель ЗКО насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

Случай произошел 4 апреля в поселке Алгабас Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что 4 апреля в 5.30 в поселке Алгабас Сырымского района 33-летний водитель за рулем ВАЗ-21114 наехал на лежачего мужчину на дороге. - 47-летний мужчина скончался от полученных травм на месте. Со слов свидетелей, он был пьян, - пояснили в пресс-службе ДП ЗКО. - Труп был направлен в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в ведомстве сообщили, что водитель автомобиля был трезв и в настоящее вр