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Происшествия Социум

Житель ЗКО насмерть задавил лежащего на дороге мужчину

Случай произошел 4 апреля в поселке Алгабас Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что 4 апреля в 5.30 в поселке Алгабас Сырымского района 33-летний водитель за рулем ВАЗ-21114 наехал на лежачего мужчину на дороге. - 47-летний мужчина скончался от полученных травм на месте. Со слов свидетелей, он был пьян, - пояснили в пресс-службе ДП ЗКО. - Труп был направлен в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в ведомстве сообщили, что водитель автомобиля был трезв и в настоящее вр
Кристина Кобина
Житель ЗКО насмерть задавил лежащего на дороге мужчину
Случай произошел 4 апреля в поселке Алгабас Сырымского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Житель ЗКО насмерть задавил лежащего на дороге мужчину
Житель ЗКО насмерть задавил лежащего на дороге мужчину
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что 4 апреля в 5.30 в поселке Алгабас Сырымского района 33-летний водитель за рулем ВАЗ-21114 наехал на лежачего мужчину на дороге. - 47-летний мужчина скончался от полученных травм на месте. Со слов свидетелей, он был пьян, - пояснили в пресс-службе ДП ЗКО. - Труп был направлен в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в ведомстве сообщили, что водитель автомобиля был трезв и в настоящее время находится под подпиской о невыезде, а автомобиль водворен на спецстоянку. К слову, по данному факту отделом полиции Сырымского  района начато досудебное расследование по части 3 статьи 345  УК РК "Нарушение правил дорожного движения". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
 
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