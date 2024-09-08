В Жангалинском районном суде рассмотрели административное дело по статье «Незаконное хранение оружия». По делу установлено, что правонарушитель незаконно хранил одноствольное ружье марки «ИЖ-17» 16 калибра. Хотя по закону длинноствольное огнестрельное оружие подлежит регистрации в органах внутренних дел по месту жительства в недельный срок со дня приобретения.

Суд назначил нарушителю штраф в 20 МРП или 73 840 тенге, а охотничье оружие изъято в собственность государства.

Постановление не вступило в законную силу.