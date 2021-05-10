Чтобы не стать жертвой интернет-преступников следует соблюдать следующие меры безопасности: - не делитесь своими паспортными и иными персональными данными, не сообщайте никому номера банковских карт, пин-кода, а также SMS пароли, поступившие к Вам на мобильный телефон, даже если Вам представились сотрудниками Банка. - внимательно и полностью прочитывайте информацию в объявлении, особенно то, что написано мелким шрифтом. - критично относитесь к сверх выгодным предложениям, а лучше попросту игнорируйте - так Ваши деньги будут целее. - не соглашайтесь на предоплату при покупке (продаже) товара; - не переводите деньги неизвестным лицам; - не спешите совершать сделки на привлекательных или сомнительных условиях. - при бесконтактных оплатах установить расходный лимит по карте и ограничить размер возможных транзакций; - ограничьте доступ к своим документам (удостоверение личности, банковская карта), не следует никому отправлять фото документов, в дальнейшем злоумышленник может воспользоваться возможностью оформления микро займа в микрокредитных финансовых организациях;Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Житель ЗКО обманным путем оформил кредит на мать
Он воспользовался копиями документов матери и оформил онлайн кредит в "быстрых займах", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП ЗКО Олжас Шуйиншалиев рассказал, что в этом году было зарегистрировано 510 фактов мошенничества из них 299 интернет-мошенничества. - В практике были случаи, когда кредиты оформляли на своих близких. К примеру, один из них - когда сын оформил кредит на мать. Сумма была не большая - 15 тысяч тенге. Он заполнил все анкетные данные в онлайн формате, у него имелись копии до