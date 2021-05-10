Житель ЗКО обманным путем оформил кредит на мать

Он воспользовался копиями документов матери и оформил онлайн кредит в "быстрых займах", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП ЗКО Олжас Шуйиншалиев рассказал, что в этом году было зарегистрировано 510 фактов мошенничества из них 299 интернет-мошенничества. - В практике были случаи, когда кредиты оформляли на своих близких. К примеру, один из них - когда сын оформил кредит на мать. Сумма была не большая - 15 тысяч тенге. Он заполнил все анкетные данные в онлайн формате, у него имелись копии до