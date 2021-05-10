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Происшествия Социум

Житель ЗКО обманным путем оформил кредит на мать

Он воспользовался копиями документов матери и оформил онлайн кредит в "быстрых займах", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП ЗКО Олжас Шуйиншалиев рассказал, что в этом году было зарегистрировано 510 фактов мошенничества из них 299 интернет-мошенничества. - В практике были случаи, когда кредиты оформляли на своих близких. К примеру, один из них - когда сын оформил кредит на мать. Сумма была не большая - 15 тысяч тенге. Он заполнил все анкетные данные в онлайн формате, у него имелись копии до
Кристина Кобина
Житель ЗКО обманным путем оформил кредит на мать
Он воспользовался копиями документов матери и оформил онлайн кредит в "быстрых займах", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Житель ЗКО обманным путем оформил кредит на мать
Житель ЗКО обманным путем оформил кредит на мать
Иллюстративное фото из архива "МГ" Старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП ЗКО Олжас Шуйиншалиев рассказал, что в этом году было зарегистрировано 510 фактов мошенничества из них 299 интернет-мошенничества. - В практике были случаи, когда кредиты оформляли на своих близких. К примеру, один из них - когда сын оформил кредит на мать. Сумма была не большая - 15 тысяч тенге. Он заполнил все анкетные данные в онлайн формате, у него имелись копии документов матери, затем сотрудники "быстрого займа" одобрили и перевели деньги на номер счета его друга, - рассказал Олжас Шуйиншалиев. Он отметил, что одной из отличительных особенностей интернет-мошенничеств является то, что преступники могут находиться не только в Казахстане, но и за его пределами, то есть данный вид преступлений носит международный характер. - Раскрытие указанных преступлений представляет особую сложность ввиду того, что они совершаются с использованием информационных технологий лицами, скрывающими свои данные, как при регистрации, так и при получении денег. Проводятся множество операций, которые требуют тонкой внимательности, кропотливой аналитической работы по многочисленным карточным переводам, остроты ума и большого количества времени. Жертвами таких посягательств может стать любой  гражданин, вне зависимости от возраста, положения, национальности, - сказал Олжас Шуйиншалиев.
Чтобы не стать жертвой интернет-преступников следует соблюдать следующие меры безопасности: - не делитесь своими паспортными и иными персональными данными, не сообщайте никому номера банковских карт, пин-кода, а также SMS пароли, поступившие к Вам на мобильный телефон, даже если Вам представились сотрудниками Банка. - внимательно и полностью прочитывайте информацию в объявлении, особенно то, что написано мелким шрифтом. - критично относитесь к сверх выгодным предложениям, а лучше попросту игнорируйте - так Ваши деньги будут целее. - не соглашайтесь на предоплату при покупке (продаже) товара; - не переводите деньги неизвестным лицам; - не спешите совершать сделки на привлекательных или сомнительных условиях. - при бесконтактных оплатах установить расходный лимит по карте и ограничить размер возможных транзакций; - ограничьте доступ к своим документам (удостоверение личности, банковская карта), не следует никому отправлять фото документов, в дальнейшем злоумышленник может воспользоваться возможностью оформления микро займа в микрокредитных финансовых организациях;
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Кредит

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