Житель ЗКО перевел себе со счета бабушки-пенсионерки около миллиона тенге

28-летний внук предложил свою помощь бабушке, установил ей мобильный банкинг на телефон, затем перевел себе круглую сумму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 28-летний внук пенсионерки обещал установить ей приложение мобильного банкинга для удобства. - После установки он перевел около одного миллиона на свой счет. Инцидент произошел в середине апреля. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статье 190 УК РК "Мошенничество", - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, деньги внук до сих