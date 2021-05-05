Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Житель ЗКО перевел себе со счета бабушки-пенсионерки около миллиона тенге

28-летний внук предложил свою помощь бабушке, установил ей мобильный банкинг на телефон, затем перевел себе круглую сумму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 28-летний внук пенсионерки обещал установить ей приложение мобильного банкинга для удобства. - После установки он перевел около одного миллиона на свой счет. Инцидент произошел в середине апреля. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статье 190 УК РК "Мошенничество", - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, деньги внук до сих
Кристина Кобина
Житель ЗКО перевел себе со счета бабушки-пенсионерки около миллиона тенге
28-летний внук предложил свою помощь бабушке, установил ей мобильный банкинг на телефон, затем перевел себе круглую сумму, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Мобильные переводы в Казахстане разделят: подробности озвучили в Минфине
Мобильные переводы в Казахстане разделят: подробности озвучили в Минфине
Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте полиции ЗКО рассказали, что 28-летний внук пенсионерки обещал установить ей приложение мобильного банкинга для удобства. - После установки он перевел около одного миллиона на свой счет. Инцидент произошел в середине апреля. По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статье 190 УК РК "Мошенничество", - пояснили в пресс-службе ведомства. К слову, деньги внук до сих пор не вернул. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
деньги пенсионерка миллион

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article