Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 10 февраля в 3.10 на пульт оператора 102 поступил звонок от 36-летней жительницы Атырау. Она сообщила, что ей все время звонит видеозвонком незнакомый пьяный мужчина и показывает свое интимное место. – При проверке выяснилось, что 25-летний житель Западно-Казахстанской области в пьяном виде звонил незнакомым контактам с телефона своего коллеги и показывал интимное место. Он признал свою вину, сообщив, что сожалеет о содеянном, - рассказали полицейские. В итоге в отношении мужчины составили административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство", по решению суда его арестовали на 7 суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.