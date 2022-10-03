Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в середине сентября. Казахстанец 1977 года рождения за полторы тысячи долларов (более 700 тысяч тенге) пытался организовать незаконную миграцию двух граждан Узбекистана в обход пунктов пропуска. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что заведено уголовное дело по статье 394 части 1 УК РК – организация незаконной миграции. Нарушителю светит от штрафа до лишения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.