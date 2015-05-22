Житель ЗКО раскаялся в незаконном лишении свободы человека и получил условный срок

Бокейординский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном лишении свободы с целью эксплуатации, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. Иллюстративное фото с сайта nm2000.kz Житель Бокейординского района договорился с двумя жителями Уральска - отцом и сыном - о наемной работе - пасти скот на ферме брата и увез их из города. По приезду сын мужчины заявил, что не намерен работать в плохих условиях, не был услышан и сбежал с пункта. Однако подсудимый нашел его, привез обратно и заставил работать, тем самым незаконно лишив потерпевшего св