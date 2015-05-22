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Социум

Житель ЗКО раскаялся в незаконном лишении свободы человека и получил условный срок

Бокейординский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном лишении свободы с целью эксплуатации, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО. Иллюстративное фото с сайта nm2000.kz Житель Бокейординского района договорился с двумя жителями Уральска - отцом и сыном - о наемной работе - пасти скот на ферме брата и увез их из города. По приезду сын мужчины заявил, что не намерен работать в плохих условиях, не был услышан и сбежал с пункта. Однако подсудимый нашел его, привез обратно и заставил работать, тем самым незаконно лишив потерпевшего св
Дана Рахметова
Житель ЗКО раскаялся в незаконном лишении свободы человека и получил условный срок
Бокейординский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном лишении свободы с целью эксплуатации, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного суда ЗКО.
Иллюстративное фото с сайта nm2000.kz
Иллюстративное фото с сайта nm2000.kz
 Иллюстративное фото с сайта nm2000.kz Житель Бокейординского района договорился с двумя жителями Уральска - отцом и сыном - о наемной работе - пасти скот на ферме брата и увез их из города. По приезду сын мужчины заявил, что не намерен работать в плохих условиях, не был услышан и сбежал с пункта. Однако подсудимый нашел его, привез обратно и заставил работать, тем самым незаконно лишив потерпевшего свободы. На судебном заседании подсудимый вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Во время дачи показаний потерпевшие сообщили, что причиненный им ущерб подсудимый возместил, а также оплатил выполненный труд, в связи с чем они не имеют претензий к гражданину И. Государственный обвинитель просил суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Приговором Бокейординского районного суда гражданин И. признан виновным в незаконном лишении свободы человека и осужден к 5 годам лишения свободы условно. При применении условного осуждения суд учел смягчающие обстоятельства дела, к которым отнес возмещение ущерба, признание вины, а также мнение самих потерпевших. Приговор суда не вступил в законную силу.
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