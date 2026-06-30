Житель ЗКО угнал трактор с поля, чтобы сбежать от полиции

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне сельскохозяйственной техники.

Инцидент произошел 26 июня. В дежурную часть поступило сообщение о том, что прямо с поля угнали трактор. Оперативники Бурлинского отдела полиции в кратчайшие сроки вычислили траекторию движения и задержали угонщика.

Как выяснилось, мужчина пошел на преступление не ради наживы. По предварительным данным, трактор понадобился ему как "такси" - он угнал технику, чтобы доехать до оживленной автотрассы и скрыться от преследования правоохранителей.

- Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление - неправомерное завладение транспортным средством, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Сейчас подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, в отношении него начато досудебное расследование. Трактор полицейские уже изъяли и вернули законному владельцу.

В ведомстве в очередной раз напомнили фермерам и владельцам спецтехники: не оставляйте машины без присмотра на полях, используйте противоугонные средства и при малейшем подозрении на ЧП сразу звоните на пульт "102".