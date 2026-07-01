Жителей Алматы частично эвакуируют из-за селевой угрозы (ВИДЕО)

В Наурызбайском районе Алматы начали превентивную эвакуацию жителей домов, расположенных вдоль русла реки Аксай. Такое решение принято из-за сохраняющейся угрозы схода селевых потоков, передает МойГород со ссылкой на Kazinform.

Как сообщили в МЧС, жителей временно размещают в пунктах приема, организованных на базе школ района.

«Развернут оперативный штаб, работают службы гражданской защиты. Открыта горячая линия по номеру: 8 (727) 279-22-32. Поступило четыре звонка. Все мероприятия проводятся в плановом режиме, ситуация находится под контролем», — сообщили в Министерстве.

По информации ведомства, гидрологическая обстановка в районе пока остается стабильной. Подразделения ДЧС Алматы, специалисты службы наблюдения и оповещения, а также аварийно-механизированная бригада «Казселезащиты» переведены в режим полной готовности и продолжают круглосуточно следить за ситуацией.

После того как угроза будет полностью устранена, жителям разрешат вернуться в свои дома. О сроках возвращения их проинформируют дополнительно.

Ранее МЧС предупреждало о прогнозируемых сильных осадках в горных районах Алматы и сохраняющемся риске формирования селей. В связи с этим в Наурызбайском районе была локально запущена система оповещения населения для своевременного информирования о возможном ухудшении обстановки.

Спасатели призывают жителей сохранять спокойствие, следить за официальной информацией и выполнять рекомендации экстренных служб.

Кроме того, жителям и гостям Алматы рекомендуют временно отказаться от походов и отдыха в горах Иле-Алатау до стабилизации погодных условий.