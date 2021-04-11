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Социум

Жителей Актобе эвакуировали из-за угрозы подтопления домов

В ночь на 11 апреля 20 человек были эвакуированы из жилого массива "Каргалы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, ночью 11 апреля произошла угроза подтопления талыми водами дворов жилых домов в массиве «Каргалы». Людей эвакуировали – это 11 взрослых и 9 детей, разместили в ближайшей школе. На месте дежурят сотрудники ДЧС. bahKSIz2iec Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
gorod
Жителей Актобе эвакуировали из-за угрозы подтопления домов
В ночь на 11 апреля 20 человек были эвакуированы из жилого массива "Каргалы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жителей Актобе эвакуиовали из-за угрозы подтопления домов
Жителей Актобе эвакуиовали из-за угрозы подтопления домов
Как сообщили в ДЧС Актюбинской области, ночью 11 апреля произошла угроза подтопления талыми водами дворов жилых домов в массиве «Каргалы». Людей эвакуировали – это 11 взрослых и 9 детей, разместили в ближайшей школе. На месте дежурят сотрудники ДЧС.
Жителей Актобе эвакуиовали из-за угрозы подтопления домов
Жителей Актобе эвакуиовали из-за угрозы подтопления домов
Жителей Актобе эвакуиовали из-за угрозы подтопления домов
Жителей Актобе эвакуиовали из-за угрозы подтопления домов
Жителей Актобе эвакуиовали из-за угрозы подтопления домов
Жителей Актобе эвакуиовали из-за угрозы подтопления домов
bahKSIz2iec Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП
дома подтопление

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