В творческом центре бесплатно обучают игре на домбре, народному пению, войлочному искусству, лоскутному шитью, стрельбе из лука и қазақ күресі всех желающих в возрасте от 7 до 70 лет.

С начала года в рамках государственно-социального заказа в Атырау начал свою работу новый образовательный центр «Этно әлем». Проект продолжит своё существование до конца этого года.

В акимате Атырауской области сообщили, что в творческом центре бесплатно обучают игре на домбре, народному пению, войлочному искусству, лоскутному шитью, стрельбе из лука и қазақ күресі всех желающих в возрасте от 7 до 70 лет.

На сегодняшний день в кружках «Этно әлем» задействованы более сотни участников.

График и адрес кружков:

микрорайон Лесхоз 32А (здание Ұрпақ):

игра на домбре (суббота и воскресенье 15:00); войлоковаляние (среда и суббота 15:00); лоскутное шитье (вторник и четверг 10:30); қазақ күресі (среда и пятница 09:30);

микрорайон Нурсая, дом 63 (клуб «Жебе Атырау»):

стрельба из лука (суббота и воскресенье 16:00-17:30);

Азаттық 61 (этно-культурный центр «Тхониль»):

народное пение (вторник и пятница 11:00)

По всем вопросам можно обратиться по номерам телефонов: +7 775 667 5989 и +7 778 116 0409.