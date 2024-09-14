С начала года в рамках государственно-социального заказа в Атырау начал свою работу новый образовательный центр «Этно әлем». Проект продолжит своё существование до конца этого года.

В акимате Атырауской области сообщили, что в творческом центре бесплатно обучают игре на домбре, народному пению, войлочному искусству, лоскутному шитью, стрельбе из лука и қазақ күресі всех желающих в возрасте от 7 до 70 лет.

На сегодняшний день в кружках  «Этно әлем»  задействованы более сотни участников.

График и адрес кружков: 

микрорайон Лесхоз 32А (здание Ұрпақ):

  1.  игра на домбре (суббота и воскресенье 15:00);
  2. войлоковаляние (среда и суббота 15:00);
  3. лоскутное шитье (вторник и четверг 10:30);
  4. қазақ күресі (среда и пятница 09:30);

микрорайон Нурсая, дом 63 (клуб «Жебе Атырау»):

  1. стрельба из лука (суббота и воскресенье 16:00-17:30);

 Азаттық 61 (этно-культурный центр «Тхониль»):

  1. народное пение (вторник и пятница 11:00)

По всем вопросам можно обратиться по номерам телефонов:  +7 775 667 5989 и +7 778 116 0409.