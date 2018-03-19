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Социум

Жителей многоэтажек в Актобе заливает из-за обильного таяния снега

Жители домов №10, 12 и 16 в микрорайоне НурАктобе не могут находиться в собственных квартирах из-за потопа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". После того как в городе потеплело, растаявший на крыше снег «побежал» в квартиры жильцов верхних этажей. Люди спасаются ведрами, тазами и кастрюлями. - С субботы не спим практически. Заливает с крыши. Только успеваем освобождать посуду, - жалуется жительница НурАктобе Жаннур АНИЕВА. В управляющей компании только разводят руками. Говорят, что это брак застройщика, у которого уже истек гарантийный срок. Теперь жителям придется самим устранять нед
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Жителей многоэтажек в Актобе заливает из-за обильного таяния снега
Жители домов №10, 12 и 16 в микрорайоне НурАктобе не могут находиться в собственных квартирах из-за потопа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
После того как в городе потеплело, растаявший на крыше снег «побежал» в квартиры жильцов верхних этажей. Люди спасаются ведрами, тазами и кастрюлями. - С субботы не спим практически. Заливает с крыши. Только успеваем освобождать посуду, - жалуется жительница НурАктобе Жаннур АНИЕВА. В управляющей компании только разводят руками. Говорят, что это брак застройщика, у которого уже истек гарантийный срок. Теперь жителям придется самим устранять недоделки. - Если застройщик так построил, что один слой рубероида положен, мы как можем нести ответственность. Крыша полностью лопается. На данный момент на крышу попасть невозможно. Что-то делать на крыше - это равносильно усугубить вообще ситуацию, - говорит главный инженер управляющей компании № 30 Павел ГЕРЖИК. В акимате только сочувствует жильцам многострадального микрорайона НурАктобе. В акимате заявили, что нужно собрать целевой сбор и за свой счет отремонтировать кровлю. Нужно отметить, что все эти дома построены по госпрограмме. Они были сданы 3 года назад.
Рената ГАРДИЕВА
потоп госпрограмма многоэтажка

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