Жителей многоэтажек в Актобе заливает из-за обильного таяния снега

Жители домов №10, 12 и 16 в микрорайоне НурАктобе не могут находиться в собственных квартирах из-за потопа, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". После того как в городе потеплело, растаявший на крыше снег «побежал» в квартиры жильцов верхних этажей. Люди спасаются ведрами, тазами и кастрюлями. - С субботы не спим практически. Заливает с крыши. Только успеваем освобождать посуду, - жалуется жительница НурАктобе Жаннур АНИЕВА. В управляющей компании только разводят руками. Говорят, что это брак застройщика, у которого уже истек гарантийный срок. Теперь жителям придется самим устранять нед