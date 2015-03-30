Жителей села Березовка ЗКО переселят

Жители Березовки Бурлинского района ЗКО рассказали, что в поселке провели анкетирование по поводу их переселения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали жители, в анкете стояли три населенных пункта с указанием сроков переселения. Например, напротив графы город Аксай стоял срок - 3 и 4 квартал 2015 года, а тем, кто желает переехать в поселки Бурлин или Аралтал с предоставлением жилого дома и земельного участка, придется подождать до 2017 года. Сами жители в то, что их действительно переселят, верят с трудом. - У нас прошло анкетирование населения, - рассказала жительница Бе