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Социум

Жителей села Березовка ЗКО переселят

Жители Березовки Бурлинского района ЗКО рассказали, что в поселке провели анкетирование по поводу их переселения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказали жители, в анкете стояли три населенных пункта с указанием сроков переселения. Например, напротив графы город Аксай стоял срок - 3 и 4 квартал 2015 года, а тем, кто желает переехать в поселки Бурлин или Аралтал с предоставлением жилого дома и земельного участка, придется подождать до 2017 года. Сами жители в то, что их действительно переселят, верят с трудом. - У нас прошло анкетирование населения, - рассказала жительница Бе
gorod
Жителей села Березовка ЗКО переселят
Жители Березовки Бурлинского района ЗКО рассказали, что в поселке провели анкетирование по поводу их переселения, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
pereselenie (3)
pereselenie (3)
Как рассказали жители, в анкете стояли три населенных пункта с указанием сроков переселения. Например, напротив графы город Аксай стоял срок - 3 и 4 квартал 2015 года, а тем, кто желает переехать в поселки Бурлин или Аралтал с предоставлением жилого дома и земельного участка, придется подождать до 2017 года. Сами жители в то, что их действительно переселят, верят с трудом. - У нас прошло анкетирование населения, - рассказала жительница Березовки Нина КОРОЛЕНКО. - Но нам никто не дает гарантии, что нас выселяют. Это на случай, если будет переселение, у нас собрали данные, кто куда желает переехать. Но в анкете были указаны конкретные сроки. Анкетирование проводили представители местного акимата. У меня большой жилой дом, но раз речь идет о переселении, то я выбрала Аксай, так как у меня там дети живут. Жителей смущает и то, что никто им ничего не объяснил, что местные исполнительные органы не провели общее собрание. Недоумевают сельчане и по тому, что если анкетирование предварительное, то зачем там стоят конкретные сроки переселения. Жительница Березовки Полина КОЖЕВНИКОВА объяснила, что сельчане уверены: такой ажиотаж с переселением связан с приближающимися выборами президента. - Это было из уст работников акимата, а что будет дальше, мы не знаем, - говорит Полина. - Не всех устраивает то, что предлагают нам власти. Я, например, хотела бы, чтобы выделили деньги на лечение, потому что я очень сильно болею, постоянно повышается давление, сильно ухудшилась память. По словам Полины КОЖЕВНИКОВОЙ, в поселке начали болеть многие жители, и это они связывают с плохой экологией. - У меня дочь приезжала на четыре дня из Оренбурга, - рассказала Полина. - Так она как выйдет на улицу, у нее сразу глаза слезятся. У соседки гость из Актобе был, у него то же самое - выйдет на улицу, а у него слезы текут. Однако сельчане все же надеются, что раз власти начали анкетирование, то их все же переселят. Особенно на это надеются родители детей, которым все время мучают недомогания. 11-летний сын Тлека ТЕМИРГАЛИЕВА болеет не переставая. Мужчина рассказывает, что ребенок на днях вышел в туалет на улицу, и у него отнялись ноги. - Я вышел на улицу, смотрю, а он упал на снег и пытается ползти к дому, - с ужасом рассказывает Тлек. - Я написал обращения с просьбой о лечении ребенка в заграничных клиниках президенту НАЗАРБАЕВУ, премьер-министру МАСИМОВУ, в районный и областной акиматы и в облздрав. Ответ пришел только из администрации президента. Они ответили, что отправили мое письмо в республиканское управление здравоохранения на рассмотрение. Тлек объяснил, что он не доверяет казахстанским врачам и хочет, чтобы сын лечился в клиниках Самары или Саратова, причем, он даже не хочет сообщать властям, где будет лечиться его ребенок. - Я потом могу предоставить чеки, - говорит Тлек ТЕМИРГАЛИЕВ. - Потому что у нас нормальный диагноз поставить не могут. Я хочу повезти сына, чтобы наши власти не знали, в какую поликлинику мы едем. Мне нужно, чтобы ему поставили нормальный диагноз и мы знали, от чего и чем его лечить. У нас недоверие, потому что в Алматы диагноз "врожденный порок сердца" поставили шестерым детям, в том числе и моему сыну, а в Актобе этот диагноз опровергли и мы не знаем кому верить. По словам Тлека ТЕМИРГАЛИЕВА, первостепенной задачей для него является лечение сына, а уже потом он займется вопросом переселения. К слову, при анкетировании он выбрал Аксай. Между тем, власти уверяют, что переселение березовцев будет, но пока оно только в перспективе. - В настоящее время разрабатывается вопрос по увеличению санитарно-защитной зоны. Это связано с тем, что проходит модернизация УГКП-2 на месторождении "Карачаганак", - объяснил пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ. - В связи с тем, что разрабатывается вопрос по увеличению санитарно-защитной зоны, а село Березовка находится рядом с месторождением, в настоящее время идет сбор документации. В рамках документации предусмотрено провести опрос жителей, что и происходит. То есть мы проводим анкетирование на случай переселения, выясняем, куда предпочтут переехать жители. Предусмотрено три пункта - Аксай - куда планируют переселение в 3 и 4 кварталах 2015 года и поселки Аралтал и Бурлин с предоставление дома и земельного участка - в 2016 и 2017 годах. Но как отметил Кайрат АБУОВ, пока все это в перспективе.
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Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА
переселение Березовка

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