Жителей Уральска приглашают на сельхозярмарку

Она пройдёт третьего и четвёртого декабря. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, с 9:00 до 13:00 состоятся сельскохозяйственные ярмарки: 3 декабря - по улице Ихсанова; 4 декабря - в посёлке Зачаганск, по улице Жангирхана, 75. На территории рынка «Кок базар». В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.