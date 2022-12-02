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Социум

Жителей Уральска приглашают на сельхозярмарку

Она пройдёт третьего и четвёртого декабря. Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, с 9:00 до 13:00 состоятся сельскохозяйственные ярмарки: 3 декабря - по улице Ихсанова; 4 декабря - в посёлке Зачаганск, по улице Жангирхана, 75. На территории рынка «Кок базар». В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Арайлым Усербаева
Жителей Уральска приглашают на сельхозярмарку
Она пройдёт третьего и четвёртого декабря.
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в акимате Уральска, с 9:00 до 13:00 состоятся сельскохозяйственные ярмарки:
  • 3 декабря - по улице Ихсанова;
  • 4 декабря - в посёлке Зачаганск, по улице Жангирхана, 75. На территории рынка «Кок базар».
В акимате приглашают всех предпринимателей, сельхозтоваропроизводителей и жителей города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ярмарка

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