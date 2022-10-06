– По предварительным данным на общегородской субботник выйдут около трёх тысяч человек. Территория города разделена на 20 участков. Собранный мусор вывезут на специальный полигон. Для этого «Жайык таза кала» предоставит нам технику, - рассказал Абылай Нурмаков.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТиАД Абылай Нурмаков рассказал, что с 30 сентября по 29 октября в Уральске проходит месячник по санитарной очистке города. В нём примут участие студенты высших учебных заведений и колледжей, работники государственных учреждений и представители бизнес-объектов.К слову, для студентов будет организована развозка. В дни санитарной очистки в городе также планируют высадить деревья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.