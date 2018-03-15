Жителей Уральска призывают выйти на очистку снега

Акция «Жәрдем» по массовой очистке снега начинается с 15 марта этого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В управлении по делам молодежи рассказали, что данная акция по массовой очистки снега организована для предотвращения весеннего подтопления. - Акция направлена на помощь одиноким пожилым людям, социально-уязвимым группам населения в уборке снега со дворов, очистке арыков, привлекая волонтеров из числа молодежи. Также приглашаем всех граждан и жителей Уральска, сотрудников каждой отрасли и частных предпринимателей поддержать инициативы молодежи области для вывоза снега из частн