Иллюстративное фото из архива "МГ" С утра в редакцию позвонили несколько человек, которые были напуганы и пытались узнать, по какой причине при въезде в Подстепное собралось большое количество полицейских и даже БТР. Однако в пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что там проводятся антитеррористические учения. - 11 февраля на территории с. Подстепное Теректинского района проводятся плановые антитеррористические оперативно-тактические учения под эгидой Западно-Казахстанского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом. В связи с этим с 10.00 до 15.00 возможно будут вводиться кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе с. Подстепное, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. В полиции попросили жителей области сохранять спокойствие и выполнять законные требования сотрудников правопорядка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.