По словам организаторов - ассоциации деловых женщин ЗКО, республиканский конкурс "Караван доброты" направлен на популяризацию идей благотворительности и развитие активной гражданской инициативы. – Участниками конкурса могут стать физические и юридические лица. Во всех регионах страны со 2 сентября по 29 ноября проводится работа по отбору конкурсантов. Победители будут определены в конце февраля, в преддверии Дня благодарности, - сообщила заместитель председателя ассоциации деловых женщин по ЗКО Галия Сатыбалдина. Стоит отметить, что лауреатов конкурса отберут по пяти номинациям. Номинация "Асар" направлена на поощрение людей, чья благотворительная деятельность связана с народными традициями и обычаями. – Номинация "Туган жер" предназначена для людей, которые оказывают помощь родному краю в сфере образования, экологии и благоустройства. В номинации "Батыл журек" будут поощрены люди, совершившие героический поступок и проявившие самоотверженность. В номинации "Мейірім жолында" будут награждены люди, которые оказывают помощь, совершают добрые дела на добровольной и безвозмездной основе. Номинация "Кайырымдылык тарихы" будет вручена журналисту или творческому коллективу за лучшее освещение в СМИ темы благотворительности, обеспечение выхода материалов и привлекающие внимание общественности к социальным проблемам. Очень надеемся, что жители нашего региона не останутся в стороне и примут активное участие в конкурсе, - добавила Галия Сатыбалдина. Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 777 872 55 58. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.