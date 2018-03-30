Жителей ЗКО просят не распространять ложную информацию об актах терроризма

Распространителям ложных сообщений грозит лишение свободы сроком до шести лет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В социальных сетях распространяются ложные сообщения о якобы планируемых актах терроризма в г.Алматы и Алматинской области. Просим всех западноказахстанцев не поддаваться подобным ложным сообщениям и не распространять их среди населения. Доводим до сведения граждан, что лица, распространяющие ложные сообщения об акте терроризма, будут привлекаться к уголовной ответственности по ст. 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте террориз