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Жителей ЗКО просят не распространять ложную информацию об актах терроризма

Распространителям ложных сообщений грозит лишение свободы сроком до шести лет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - В социальных сетях распространяются ложные сообщения о якобы планируемых актах терроризма в г.Алматы и Алматинской области. Просим всех западноказахстанцев не поддаваться подобным ложным сообщениям и не распространять их среди населения. Доводим до сведения граждан, что лица, распространяющие ложные сообщения об акте терроризма, будут привлекаться к уголовной ответственности по ст. 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте террориз
Дана Рахметова
Жителей ЗКО просят не распространять ложную информацию об актах терроризма
Распространителям ложных сообщений грозит лишение свободы сроком до шести лет, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" - В социальных сетях распространяются ложные сообщения о якобы планируемых актах терроризма в г.Алматы и Алматинской области. Просим всех западноказахстанцев не поддаваться подобным ложным сообщениям и не распространять их среди населения. Доводим до сведения граждан, что лица, распространяющие ложные сообщения об акте терроризма, будут привлекаться к уголовной ответственности по ст. 273 УК РК - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - сообщили в областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом. Стоит отметить, что за данное преступление грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
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