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Социум

Жителей ЗКО пугают мясом мертвых животных, привезенным из затопленных областей

Сообщение разлетается по мессенджеру WhatsApp, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Пару дней назад пользователи мессенджера WhatsApp стали пересылать друг другу сообщение с предупреждением не покупать мясо. В частности, в сообщении говорится, что "мясо мертвых животных из затопленных районов привозится "КаМАЗами" и продается на рынках. Кроме того, в рассылке предупреждают, чтобы люди не покупали самсу, которую якобы также делают из мяса мертвых животных. Впрочем, в управлении ветеринарии ЗКО информацию не подтвердили. Заместитель руководителя управлен
Дана Рахметова
Жителей ЗКО пугают мясом мертвых животных, привезенным из затопленных областей
Сообщение разлетается по мессенджеру WhatsApp, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Пару дней назад пользователи мессенджера WhatsApp стали пересылать друг другу сообщение с предупреждением не покупать мясо. В частности, в сообщении говорится, что "мясо мертвых животных из затопленных районов привозится "КаМАЗами" и продается на рынках. Кроме того, в рассылке предупреждают, чтобы люди не покупали самсу, которую якобы также делают из мяса мертвых животных. Впрочем, в управлении ветеринарии ЗКО информацию не подтвердили. Заместитель руководителя управления ветеринарии ЗКО Абзал БРАЛИЕВ заявил, что в нашу область никогда не завозилось мясо из ВКО. - Мы ежедневно проводим мониторинг всех рынков, на которых торгуют мясом. В нашу область не завозится мясо из Восточно-Казахстанской области. К Нам поступает мясо из Актюбинской, Атырауской областей и из России. Правда, из россии в последнее время продукция не приходила. В основном на рынках Уральска продают мясо из районов зко, - сообщил  Абзал БРАЛИЕВ.
мясо

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