Жителей ЗКО пугают мясом мертвых животных, привезенным из затопленных областей

Сообщение разлетается по мессенджеру WhatsApp, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Пару дней назад пользователи мессенджера WhatsApp стали пересылать друг другу сообщение с предупреждением не покупать мясо. В частности, в сообщении говорится, что "мясо мертвых животных из затопленных районов привозится "КаМАЗами" и продается на рынках. Кроме того, в рассылке предупреждают, чтобы люди не покупали самсу, которую якобы также делают из мяса мертвых животных. Впрочем, в управлении ветеринарии ЗКО информацию не подтвердили. Заместитель руководителя управлен