Жители Аксая жалуются на полицейского, нарушающего ПДД

Аксайцы прислали в редакцию "МГ" письмо с жалобой на сотрудника Бурлинского РОВД. - В Аксае тонировка разрешена, только если ты являешься представителем Бурлинского РОВД, - говорится в письме. Жители возмущены, что машина ездит по городу тонированная, хотя со всех остальных тонировку снимают. К тому же этот автомобиль часто паркуют прямо у входа в подъезд по адресу: 4 микрорайон, дом 5. Жильцы дома жалуются, что машина припаркована настолько близко, что невозможно выкатить детскую коляску. В полицейском ведомстве комментарии пока получить не удалось.