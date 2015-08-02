Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Жители Аксая жалуются на полицейского, нарушающего ПДД

Аксайцы прислали в редакцию "МГ" письмо с жалобой на сотрудника Бурлинского РОВД. - В Аксае тонировка разрешена, только если ты являешься представителем Бурлинского РОВД, - говорится в письме. Жители возмущены, что машина ездит по городу тонированная, хотя со всех остальных тонировку снимают. К тому же этот автомобиль часто паркуют прямо у входа в подъезд по адресу: 4 микрорайон, дом 5. Жильцы дома жалуются, что машина припаркована настолько близко, что невозможно выкатить детскую коляску. В полицейском ведомстве комментарии пока получить не удалось.
gorod
Жители Аксая жалуются на полицейского, нарушающего ПДД
Аксайцы прислали в редакцию "МГ" письмо с жалобой на сотрудника Бурлинского РОВД.
mashina2
mashina2
 - В Аксае тонировка разрешена, только если ты являешься представителем Бурлинского РОВД, - говорится в письме. Жители возмущены, что машина ездит по городу тонированная, хотя со всех остальных тонировку снимают. К тому же этот автомобиль часто паркуют прямо у входа в подъезд по адресу: 4 микрорайон, дом 5. Жильцы дома жалуются, что машина припаркована настолько близко, что невозможно выкатить детскую коляску. В полицейском ведомстве комментарии пока получить не удалось.
mashina1
mashina1
Аксай тонировка машина

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article