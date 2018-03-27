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Социум

Жители Актобе возмущены закрытием психдиспансера

С марта пациенты, которые состояли на учете в психдиспансере, будут обслуживаться в специальных кабинетах при обычных поликлиниках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, такое распоряжение приняло министерство здравоохранения. Для актюбинки Марзии Загиевой такая новость стала неприятной неожиданностью. Женщина воспитывает 22-летнюю дочь-инвалида. У Ляззат тяжелая форма ДЦП. С рождения девочка состоит на учете в психдиспансере. - Больных детей наше общество не готово принимать. На них смотрят косо. Еще взяли и закрыли наркологию. Мы ищем свою карточку, наркоман пришел,
gorod
Жители Актобе возмущены закрытием психдиспансера
С марта пациенты, которые состояли на учете в психдиспансере, будут обслуживаться в специальных кабинетах при обычных поликлиниках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как стало известно, такое распоряжение приняло министерство здравоохранения. Для актюбинки Марзии Загиевой такая новость стала неприятной неожиданностью. Женщина воспитывает 22-летнюю дочь-инвалида. У Ляззат тяжелая форма ДЦП. С рождения девочка состоит на учете в психдиспансере. - Больных детей наше общество не готово принимать. На них смотрят косо. Еще взяли и закрыли наркологию. Мы ищем свою карточку, наркоман пришел, ищет свою карточку! Это же вообще! Нормальные люди, психбольные, наркоманы – это несовместимо! – возмущена Марзия апа. Но врачи уверены, что новая система пойдет только на пользу душевнобольным. По словам медиков, многие потенциальные пациенты занимаются самолечением и не решаются идти в психдипансер, пугаясь одного названия. Новшество Минздрава, по мнению специалистов, должно исправить ситуацию. - Люди, услышав свой диагноз, просто не доходят до нас. А теперь психиатры и другие специалисты будут работать в поликлиниках. Тем самым будем диагностировать начальные стадии психического здоровья в поликлиниках, - уверен руководитель психоневрологического диспансера Актюбинской области Сакен Капанов. Рената ГАРДИЕВА
поликлиника

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