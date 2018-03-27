Жители Актобе возмущены закрытием психдиспансера

С марта пациенты, которые состояли на учете в психдиспансере, будут обслуживаться в специальных кабинетах при обычных поликлиниках, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как стало известно, такое распоряжение приняло министерство здравоохранения. Для актюбинки Марзии Загиевой такая новость стала неприятной неожиданностью. Женщина воспитывает 22-летнюю дочь-инвалида. У Ляззат тяжелая форма ДЦП. С рождения девочка состоит на учете в психдиспансере. - Больных детей наше общество не готово принимать. На них смотрят косо. Еще взяли и закрыли наркологию. Мы ищем свою карточку, наркоман пришел,