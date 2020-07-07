В аптеках города остро чувствуется нехватка  парацетамола, новокаина  и антибиотиков, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители Атырау меняются лекарствами в соцсетях Как и по всей стране, в Атырауской области с 5 июля введены ограничения в передвижении жителей, автотранспорта, не работают рынки, ТРЦ, а магазины закрываются уже в шесть вечера. Набережная, парки и скверы - под замком. Пляжи официально и до карантина не были открыты, но некоторые горожане все же рискуют искупаться в Урале, однако водная полиция время от времени гоняет таких смельчаков. У городских аптек с самого начала карантина - столпотворение, люди не соблюдают дистанцию. Не хватает лекарств, на данный момент нет парацетамола, новокаина и даже обычных витаминок "Ревит". Но атыраучане нашли способ - обмениваются данными о лишних медикаментах в соцсетях. Однако 6 июля власти региона сказали, что в самое ближайшее время в область поставят недостающие антибиотики и жаропонижающие. Напомним, буквально вчера сообщалось, что в область доставили крупную партию необходимых лекарственных препаратов.  Добавим, что хоть в постановлении главного санврача региона и говорится о запрете передвижения личного авто, тем не менее, полиция на блокпостах пропускает всех. На вопрос полицейских "Куда едем?" многие отвечают: "За лекарством...". Жители Атырау меняются лекарствами в соцсетях Жители Атырау меняются лекарствами в соцсетях Жители Атырау меняются лекарствами в соцсетях Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА Фото автора