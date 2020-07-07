Николай Дмитриенко О том, что скончался Дмитриенко Николай Борисович, сообщается на официальной странице в Instagram перинатального центра в ЗКО. Николай Борисович родился 5 ноября 1949 году в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области в г.Аксай. В 1976 году окончил Актюбинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». После окончания института, по распределению был направлен в г.Уральск, где начал свою трудовую деятельность в родильном доме №2, в качестве акушер-гинеколога. В 1984 году назначен главным врачом родильного дома №3. С 1994 г. по 2001 г. занимал должность заместителя начальника Областного управления здравоохранения ЗКО. В 2001 году решением аттестационной комиссии Западно-Казахстанского областного управления присвоена высшая квалификационная категория по специальности «Организатор здравоохранения». С 2001 г. по 2005 г. работал главным врачом Областного центра психического здоровья. С октября 2005 года по настоящее время занимал должность директора ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр». Всю свою сознательную жизнь Николай Борисович Дмитриенко посвятил медицине, где проработал 44 года. За долгую трудовую деятельность Николай Борисович передал свой опыт и профессионализм многим ведущим врачам области. Благодаря стремлению Николая Борисовича к совершенствованию акушерской практики с 2009 года в перинатальном центре внедрены эффективные технологии перинатального ухода, рекомендованные ВОЗ, что позволило снизить материнскую и неонатальную смертность в области. Под его руководством Областной перинатальный центр в течении 5 лет лидирует в рейтинге медицинских организаций Казахстана по родовспоможению. За проявленную волю, мужество и профессионализм в организации родовспоможения, достигнутые высокие результаты Николай Борисович награжден медалями «Отличник здравоохранения Республики Казахстан», орденом «Шапагат» , нагрудным знаком Президента РК, почетными грамотами Министерства здравоохранения РК и Областного управления здравоохранения ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.