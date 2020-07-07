Онлайн-обход больницы в Атырау / Фото предоставлено пресс-службой Минздрава Министр здравоохранения Алексей Цой провёл обход областной больницы №2 и областной станции скорой медицинской помощи Атырау в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Минздрава. Главе Минздрава показали работу приёмного отделения больницы, отделения реанимации для тяжёлых пациентов и инфекционного отделения. В областной больнице №2 сейчас развёрнуты 180 инфекционных коек для пациентов с Covid-19. Лечение получают 162 пациента, занятость коек составляет 90%. В больнице 100 мест обеспечены кислородными консолями, есть 12 аппаратов ИВЛ. По информации управления здравоохранения Нурлыбека Кабдыкапарова, планируется строительство дополнительного корпуса инфекционного стационара на 90 коек. За счёт спонсорской помощи в регионе приобретут дополнительно 30 аппаратов ИВЛ и 100 аппаратов для оксигенации. Кроме того, в Курмангазинском районе планируют купить аппарат компьютерной томографии. - Нужно находить кислородные концентраторы, где нет централизованной системы подачи кислорода. Если будут концентраты, которые не требуют кислородной подводки, необходимо приобрести такие аппараты. В первую очередь, отдавайте в стационары, где их нет, – поручил Алексей Цой. Для решения нехватки мест и оптимизации работы скорой помощи министр предложил объединить инфекционные и провизорные центры, где будет разделение пациентов с диагнозом КВИ и пневмония в разных лечебных блоках. Министр во время обхода дистанционно пожелал пациентам инфекционного стационара скорейшего выздоровления. Кроме того, Алексей Цой виртуально посетил областную станцию скорой медицинской помощи. Ему показали, как работает диспетчерская 103. В Атырау на базе станции скорой помощи организован круглосуточный Call-центр для оказания консультативной помощи населению области. В среднем они обслуживают 240 обращений в сутки. Медицинскую помощь оказывают 42 бригады скорой помощи, в сутки обслуживают порядка 1100-1200 вызовов, нагрузка увеличилась вдвое. Министр здравоохранения ознакомился с работой мобильной универсальной бригады. За сутки мобильная бригада обслуживает порядка 35 вызовов, при вызовах с респираторными заболеваниями проводится забор мазка на ПЦР-тест, осмотр пациента, измерение сатурации. Он рекомендовал усилить работу мобильных универсальных бригад, обеспечить доставку лекарственных средств в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. Алексей Цой обсудил вопросы тревожной эпидемиологической ситуации в регионе с руководителем управления здравоохранения. В частности, предотвращение локальных вспышек на месторождениях, составление маршрута незамедлительного лечения тяжелобольных пациентов, решение проблемы дефицита медицинских кадров. В регионе отмечается острый дефицит кадров, не хватает 278 медработников. Минздрав сообщил, что на ближайшем заседании МВК обсудят вопрос привлечения врачей из других стран и разрешение работать им без сертификации во время эпидемии. - Проблема одна: многие не могут поступить в инфекционный стационар, должно быть чёткое распределение пациентов на уровне скорой помощи и приёмных отделений. Тяжёлых сразу нужно направлять в инфекционный стационар. При высоком проценте поражении лёгких незамедлительно направляйте их в инфекционный стационар, спасайте жизнь людей, цените драгоценное время. Необходимо разработать маршрут тяжелобольных, направлять их вне очереди, – отметила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.