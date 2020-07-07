Глава облздрава просит жителей ЗКО не обвинять медработников в бездействии
Руководитель управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов рассказал, в каких условиях приходится работать медикам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
На своей странице в Facebook Болатбек Каюпов написал, что сейчас идет большой поток пациентов.
- Каждого пациента нужно не только принять, но и ему надо дать возможность раздышаться, насытить кислородом. Наши машины скорой помощи оснащены минимальными портативными аппаратами с кислородными концентратами. На обслуживание одного пациента, его госпитализацию приходится по 3 медработника. Тем более ночью... Для госпитализации нужно время, помимо мы параллельно переводим пациентов с установленным диагнозом COVID в инфекционный стационар, - пишет Болатбек Каюпов.
По его словам, имеющееся скопление машин связано с одномоментным наплывом заболевших. Врачам сложно одновременно принять всех.
- Мы сейчас максимально высвобождаем места для нуждающихся людей. Отсюда и скопление. Крайне тяжелых пациентов мы принимаем вне очереди. В связи с увеличением числа пациентов мы проводим закуп оборудования. На сегодня выставлен 21 аппарат ИВЛ. Спасибо компании КПО б.в., сегодня они уже доставлены в стационар. На этой неделе еще прибудут кислородные концентраторы. Мы откроем второй корпус в областной многопрофильной больнице. Это все позволит снизить нагрузку и увеличить количество приемов пациентов, - говорится в посте главы облздрава.
Болатбек Каюпов утверждает, что медики работают в тяжелых условиях и просит жителей области не ходить в места массового скопления людей.
- Сейчас медики работают в крайне тяжелых условиях. Я прошу проявить понимание и не нагнетать обстановку. Мы днем и ночью боремся, стараемся максимально помочь людям. В очередной раз призываю граждан соблюдать ограничения во имя своего же блага. Пожалуйста, прекратите посещение массовых мероприятий, сократите число контактов и без особой необходимости не выходите из дома. Не пускайте детей гулять, они могут стать источником заражения, при этом сами перенести болезнь в легкой форме. Инфекция представляет большую опасность для пожилых людей, ослабленный организм которых не может противостоять коронавирусу. Он провоцирует осложнения имеющихся хронических болезней. Особенно подвержены люди с заболеваниями сердца, органов дыхания, диабетом и т.д. Сейчас в больницах мест достаточно, но нужно время на госпитализацию. Не надо обвинять медиков в бездействии, им сейчас очень тяжело и физически, и морально. Проявите великодушие и помогите им спасти вас и ваших близких! - заключил глава облздрава.
