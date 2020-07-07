Иллюстративное фото из архива "МГ" В Атырау сотрудники полиции, департамента экономических расследований и специалисты ДККБТУ пресекли незаконную торговлю лекарственными препаратами. Так, косметологическая клиника города реализовывала медикаменты без разрешительных на то документов. Без лицензии продавались такие препараты, как парацетомол - 636 штук, цефтриаксон – 1 519 штук, аспирин - 100 штук, лидокаин - 233 упаковки, цитрамон - 12 упаковок, азитромицин - три упаковки, дексаметазон - 117 штук, ингавирин и еще около пяти тысяч других лекарственных препаратов. В области начали досудебное расследование по статье 214 УК РК "Незаконное предпринимательство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.