Офис цифровизации подготовил наглядную памятку для пациентов, которым нужно получить консультацию медиков, вызвать врача на дом, получить бесплатные лекарства. При появлении первых симптомов Covid-19 и необходимости получения консультаций участкового врача Минздрав рекомендует воспользоваться госуслугами, не выходя из дома, сообщает пресс-служба офиса цифровизации ведомства. На портале электронного правительства доступны следующие услуги: - прикрепление к поликлинике; - запись на приём к врачу; - вызов врача на дом. Офис цифровизации Минздрава представил пошаговые инструкции по госуслугам, которые оказываются онлайн.

Инструкция по получению госуслуг через личный кабинет на портале eGov

Инструкция по получению госуслуг через Тelegram

Инструкция по получению госуслуг через Facebook

Инструкция по получению госуслуг через Вконтакте Кроме того, Минздрав опубликовал контакты ответственных сотрудников, у которых можно получить информацию о статусе заявки по прикреплению к поликлинике.В Минздраве напомнили, что самоизоляция и соблюдение других профилактических мер позволят сдержать распространение коронавирусной инфекции.