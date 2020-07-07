Оба они купались в необорудованных местах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Двое детей утонули в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, трагедия произошла 6 июля на реке Чаган в поселке Рыбцех в 20.30. - 6-летний ребенок утонул, купаясь в необорудованном месте, - отметили в ДЧС ЗКО. - Спасатели занимаются поисками тела мальчика. Стоит отметить, также в ДЧС сообщили, что 6 июля в 22.00 на искусственном водоеме в районе "Русские бани" в поселке Желаево был обнаружен и извлечен из воды труп 16-летнего подростка. - Он утонул в 21.30 при купании в необорудованном месте. Тело искали семь спасателей, - пояснили в  ведомстве. - На момент гибели парень купался со своим другом. К слову, 4 июля в Уральске утонули двое мужчин 17 лет и 36 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.