АСП будут назначать семьям, где не менялся состав, адрес проживания и уровень дохода, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Получателям АСП автоматически продлили выплаты в Уральске Как сообщили на странице uralskakimat   в социальной сети Instagram, министерство труда и соцзащиты населения РК разработало и приняло приказ, предусматривающий продление с 1 июля выплат адресной соцпомощи в III квартале тем, кто получал АСП во втором квартале. – Кроме того, документ предусматривает автоматическое продление сроков инвалидности на три месяца. Такие меры направлены на предотвращение массового скопления людей в государственных инстанциях с целью минимизирования рисков заражения граждан коронавирусной инфекцией. В первую очередь АСП будут назначать семьям, где не менялся состав, адрес проживания и уровень дохода. Для повторного назначения соцпомощи будет производиться проверка данных, а именно регистрация по месту жительства (прописка), наличие недвижимости, транспорта, доходы и другое. В случае, если состав семьи не изменился, заявления будут формировать на основании имеющихся данных, - сообщили в городском акимате. Для первичного назначения АСП гражданам, которые не получали адресную соцпомощь во II квартале, необходимо направить заявление через портал egov.kz. Далее сотрудники центров занятости проверят документы в информационных базах госорганов и сообщат о результате по электронной почте или посредством мессенджеров. Для получения дополнительной информации по вопросам государственной социальной помощи (АСП) звонить по номерам: 30-22-73, 53-19-93, 30-37-18.  