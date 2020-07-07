Сегодня, 7 июля, в Областную многопрофильную больницу привезли три кислородных концентратора для больных коронавирусной инфекцией. Это подарок медучреждению от местных предпринимателей. Как сообщили в пресс-службе акимата города Уральск, стоимость трех аппаратов составила 2 миллиона тенге. Директор Областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов отметил, что это неоценимая помощь для медиков во время пандемии. - Спонсорская помощь оказывается добровольно, мы ни в коем случае никого не принуждаем к этому. Все-таки есть люди, которые готовы помочь. Нам привезли кислородные концентраторы, которые будут установлены в первом, третьем и восьмом корпусе Областной многопрофильной больницы. Теперь врачи смогут оказывать своевременно медицинскую помощь пациентам. К сожалению, к нам поступают пациенты с пневмонией неясного генеза. У нас в стационарах выявляются пациенты с положительным результатом ПЦР-теста на КВИ. По тяжести их состояния наблюдаем за пациентами и кого можно перевести, переводим в Областную инфекционную больницу. Также на базе городской многопрофильной больницы развернуты порядка 300 коек для пациентов с ковидом, - отметил директор больницы. - Большое спасибо за помощь. Государство тоже нам помогает. На базе нашей больницы будет в скором времени развернут провизорный стационар на 150 коек. Туда тоже запланировано установить 150 кислородных концентраторов. По словам Армана Байдеуова, в каждом корпусе больницы сейчас имеется достаточное количество таких концентраторов. - Спонсорская помощь такого рода никогда не помешает, потому что в ночное время к нам поступают тяжелые пациенты, им тоже необходимы концентраторы. Потому что у нас кислородные консоли стационарные и прикреплены к стене в палатах интенсивной терапии или же в реанимационных палатах. А вот такие портативные концентраторы очень удобны, мы можем их доставить в любое место и подвезти к пациенту, - рассказал директор Областной клинической больницы. По его словам, практически у всех пациентов, которые к ним поступают, отмечается тяжелое или средней степени тяжести состояние. - Помимо медикаментозной терапии им нужна кислородная терапия, чтобы докомпенсировать дыхательную систему пациента. Для этой помощи как раз и необходим кислород либо через аппараты Боброва, либо кислородную станцию, либо же кислородные концентраторы, - дополнил Арман Байдеуов. Стоит отметить, что по данным на утро 7 июля в Облбольнице находится 106 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 20 из них анализ КВИ уже подтвержден.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.