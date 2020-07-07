Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые жители Западно-Казахстанской области! Обращаемся к вам с просьбой оказать содействие в борьбе с коронавирусной инфекцией! В нашем регионе назрела тревожная ситуация, большой дефицит медперсонала в инфекционных стационарах. В такой трудный час, когда идет битва с невидимым врагом за жизнь и здоровье людей, нужна помощь каждого, кто способен оказать посильную поддержку. Поэтому приглашаем поработать в качестве санитаров, - сообщили в облздраве. Согласно законодательству оплаты труда, работникам данных медучреждений выплачивается в зарплата в размере 64 698 тенге плюс за отработанные трудовые часы по 1 категории до 850 000 тенге. Претенденты должны соответствовать следующим условиям: - отсутствие хронических заболеваний; - возраст от 22 до 45 лет; - отсутствие судимости и психических расстройств; - стрессоустойчивость. Обращаться по телефонам: 8-775-817-37-23 Марат Бектемирович 8-776-921-44-56 Самал ШакировнаМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.