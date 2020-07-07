Глава Минздрава Алексей Цой поговорил с врачом Айной Бакеевой из Шымкента. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга в СЦК, передает Tengrinews.kz. Алексей Цой поговорил с Айной Бакеевой из Шымкента Фото с сайта Tengrinews.kz - Удалось с ней связаться. Мы с ней продуктивно минут сорок поговорили. Я понял основную проблему и посыл доктора. Она обеспокоена тем, что у нас в социальных сетях и даже среди медицинских работников существует куча различных стандартов лечения, которые предлагают, и пациенты наши либо самостоятельно принимают, прочитав в соцсетях, и порой эти препараты приводят к ухудшению. К ней обращаются тысячи граждан, которые хотят найти ответы на эти вопросы. Мы с ней обсудили, что министерство приготовило конкретные рекомендации, подтвержденные специалистами, они будут размещены на официальных сайтах, будут подключены соцсети. Она обещала нам помочь, - рассказал министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Напомним, главный врач частной клиники «Денсаулық» города Шымкента, реабилитолог и кинезотерапевт Айна Бакеева разместила видеосообщение, в котором просит пересмотреть протокол лечения пациентов с ковидной пневмонией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.