Как сообщили в службе спасения, на территории ЗКО ожидается сильная жара до +42 градусов. В РГП "Казгидромет" синоптики прогнозируют в Уральске переменную облачность, днем температура воздуха поднимется до +37, ночью столбики термометров опустятся до +22 градусов. 39 градусов жары ожидается в Атырау, +27 ночью. В Актобе переменная облачность, днем температура поднимется до +34 градусов, ночью опустится до +19 градусов. Солнечная погода ожидается в Актау, днем +37 градусов, ночью + 27 градусов.