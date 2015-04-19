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Социум

Жители Атырау отправляют 70 тонн гуманитарной помощи в Карагандинскую область

Сегодня, 19 апреля, в Карагандинскую область из Атырау отправятся автомашины с гуманитарной помощью общим весом более 70 тонн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вчера, 18 апреля, завершилось формирование состава гуманитарного груза, большую часть из которого составляют продовольствие, предметы первой необходимости, лекарства, а также другие материальные средства, которые крайне необходимы для населения. Все это было закуплено на средства более 15 компаний, которые оказали спонсорскую помощь. - Мы знаем, что в Карагандинской области достаточно серьезная паводковая ситуация, - рассказа
gorod
Жители Атырау отправляют 70 тонн гуманитарной помощи в Карагандинскую область
Сегодня, 19 апреля, в Карагандинскую область из Атырау отправятся автомашины с гуманитарной помощью общим весом более 70 тонн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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gumpomosh1
 Вчера, 18 апреля, завершилось формирование состава гуманитарного груза, большую часть из которого составляют продовольствие, предметы первой необходимости, лекарства, а также другие материальные средства, которые крайне необходимы для населения. Все это было закуплено на средства более 15 компаний, которые оказали спонсорскую помощь. - Мы знаем, что в Карагандинской области достаточно серьезная паводковая ситуация, - рассказал замакима Атырауской области Гумар ДУЙСЕМБАЕВ. - Мы отправляем на помощь пострадавшим около 70 тонн различных видов продовольствия, в первую очередь это мука, сахар, молоко, кофе, матрасы, теплые одеяла, подушки, ковры, чай и другие виды продуктов питания. Все это за счет спонсорской помощи наших предприятий, которые находятся в Атырауской области. По словам замакима, этот автопоезд к среде будет на месте. Также в рамках оказания финансовой помощи многие бюджетные организации Атырауской области начали перечислять на счет, который образован в Карагандинской области, однодневный заработок для оказания финансовой поддержки этому региону, который сегодня терпит бедствие в связи с паводковой ситуацией.
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Гуманитарная помощь Карагандинская область

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