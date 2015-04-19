Жители Атырау отправляют 70 тонн гуманитарной помощи в Карагандинскую область

Сегодня, 19 апреля, в Карагандинскую область из Атырау отправятся автомашины с гуманитарной помощью общим весом более 70 тонн, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Вчера, 18 апреля, завершилось формирование состава гуманитарного груза, большую часть из которого составляют продовольствие, предметы первой необходимости, лекарства, а также другие материальные средства, которые крайне необходимы для населения. Все это было закуплено на средства более 15 компаний, которые оказали спонсорскую помощь. - Мы знаем, что в Карагандинской области достаточно серьезная паводковая ситуация, - рассказа