Жители Атырау сняли на видео, как машина из ЗКО вываливает мусор у них во дворе

Жители Атырау возмущены поведением водителя и пассажира машины, которые вываливают мусор перед мусорными контейнерами и быстро скрываются, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Житель Атырау Юрий Струняшев проживает по ул. Огородная. По его словам, авто с госномером, на котором обозначен 07 регион, то есть ЗКО, не впервые вываливает бытовой мусор в их районе. В очередной раз, увидев горы чужого мусора, Юрий решил проверить видеозаписи (на входной двери у его установлена видеокамера). Каково же было его удивление и недоразумение, когда на многих видео фигурировала эта сам