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Социум

Жители Атырау сняли на видео, как машина из ЗКО вываливает мусор у них во дворе

Жители Атырау возмущены поведением водителя и пассажира машины, которые вываливают мусор перед мусорными контейнерами и быстро скрываются, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Житель Атырау Юрий Струняшев проживает по ул. Огородная. По его словам, авто с госномером, на котором обозначен 07 регион, то есть ЗКО, не впервые вываливает бытовой мусор в их районе. В очередной раз, увидев горы чужого мусора, Юрий решил проверить видеозаписи (на входной двери у его установлена видеокамера). Каково же было его удивление и недоразумение, когда на многих видео фигурировала эта сам
gorod
Жители Атырау сняли на видео, как машина из ЗКО вываливает мусор у них во дворе
Жители Атырау возмущены поведением водителя и пассажира машины, которые вываливают мусор перед мусорными контейнерами и быстро скрываются, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жители Атырау сняли на видео, как машина из ЗКО вываливает мусор у них во дворе
Жители Атырау сняли на видео, как машина из ЗКО вываливает мусор у них во дворе
Скриншот с видео Житель Атырау Юрий Струняшев проживает по ул. Огородная. По его словам, авто с госномером, на котором обозначен 07 регион, то есть ЗКО, не впервые вываливает бытовой мусор в их районе. В очередной раз, увидев горы чужого мусора, Юрий решил проверить видеозаписи (на входной двери у его установлена видеокамера). Каково же было его удивление и недоразумение, когда на многих видео фигурировала эта самая машина, на госномере виднелся регион 07. Стоит отметить, что мусор вываливали в основном ночью. Жители просят лишь одного - приструнить нарушителей. Ведь мусорили они буквально под их носом. Как прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, сигнал о хулиганстве уже подан начальнику управления полиции города. QcDNRM3WOSU Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
мусор машина

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