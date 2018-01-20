Согласно сообщению, распространенному по мессенджеру WhatsApp, в 2018 году Halyk Bank исполняется 95 лет и в честь дня своего рождения Народный Банк организовывает фестиваль добрых дел, который будет длиться весь год. - А начинаем мы с бесплатных катаний на коньках в 20 регионах Казахстана. Насладиться незабываемым отдыхом со своими друзьями и близкими вы можете и в г. Атырау, в Ледовом дворце 20 – 21 января, c 16:00 до 22:00, - говорится в распространенном в социальных сетях сообщении. В связи с этим жители Атырау устроили давку задолго до начала катаний. При этом, как рассказал на входе охранник, каждый час будут запускать по 100 человек, ведь коньков во дворце всего лишь 100 пар. Как сообщил контролер у двери, сотрудников банка запускали с другого входа. Большая часть вновь прибывших людей уезжала обратно домой. Выяснилось, что бесплатно кататься пускали только со своими коньками, прокат коньков оплачивался отдельно. Но даже платных коньков не хватило на большую толпу желающих покататься.dcfWuzX5uP4 G4FQbNzZnpk Камилла МАЛИК