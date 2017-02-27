Фото с паблика zello_atyrau Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" заместитель директора ТОО "Спецавтобаза" Кимеядин ШМАНОВ, на азиатской части города откачкой воды из опасных участков занимается КГП "Су Арнасы", на европейской - ТОО "СПЕЦАВТОБАЗА". - Работы по откачке воды ведутся круглосуточно, наши сотрудники трудятся в две смены. И днем и ночью дежурят 12 вакуумов и 3 поливные машины ТОО "Спецавтобаза". Рабочие параллельно заняты уборкой остатков снега, а также расчисткой лотков от мусора, выкачкой из них воды, - рассказал Кимеядин ШМАНОВ. В общей сложности сегодня в осушке города задействовано 33 спецмашины. С 25 по 27 февраля с городских улиц было выкачено 11 545 кубометров воды. Однако жители нефтяной столицы недовольны работой местных коммунальных служб, занимающихся откачкой воды, а также жалуются на размытые дороги в пригородных микрорайонах - Жулдыз, Балауса, Еркинкала и Таскала. Фото и видео затопленных участков пользователи присылают в автомобильные сообщества и выкладывает на личных страницах социальных сетей.Фото с паблика zello_atyrau Напомним, что по данным городского акимата в настоящее время в Атырау есть 56 опасных участков, которым грозит затопление, 11 из них находятся под особым контролем ДЧС. - В пригородных сельских округах мы пока не работаем. Был один вызов в микрорайон Жумыскер, там мы воду откачали, пока работаем по городу, - рассказал Кимеядин ШМАНОВ. b3XL1-SlP0o По данным городского акимата, в прошлом году в Атырау и пригороде были построены автодороги общей протяженностью 96 километров, на это потрачено 9 млрд тенге, в 2017-м планируется заасфальтировать 311 улиц общей протяженностью 250 километров. На эти цели выделяется 25 млрд тенге.