В скором времени областной казахский драматический театр будет носить имя народной артистки СССР и КазССР, лауреата Государственной премии СССР Хадиши БУКЕЕВОЙ. Кроме того, областной центр культуры и искусства будет назван именем народного писателя Казахстана Кадыра Мырза Али. - Городская школа №30 будет названа в честь лётчицы Великой Отечественной войны Хиуаз ДОСПАНОВОЙ, - отметили на сессии маслихата. Депутаты единогласно поддержали предложения по переименованию. Далее этот вопрос будет рассматривать ономастической комиссией Казахстана. Присваивать имена объектам культуры и образования ЗКО предложило областное управление культуры в декабре 2016 года.