Богдан БЕССЧЕТНОВ У Богдана БЕССЧЕТНОВА врожденный дефект ноги, ему предстоит перенести множество операции. Как рассказала мама мальчика Оксана, первую операцию на ножку провели 16 февраля. - Была выполнена реконструктивная операция на левой стопе, длилась она около двух часов. Сделали сухожильную пластику, надрезали тяж и зафиксировали правильно пяточку в гипсе. Теперь будем ежемесячно менять гипс у нас в Уральске. Также вставили спицы в ножку, - рассказала мама Богдана. Следующее обследование малышу предстоит в июне 2017 года. -Конечно, как только окончательно снимут гипс, станет известно как скоро предстоит следующая операция по вытягиванию ножки, может она будет в 3 годика,а может быть и в 5 лет. Тут все индивидуально, пояснили мне врачи в детского ортопедического института имени Г. И. Турнера, -сказала Оксана. Домой Богдан вместе с мамой вернулся 22 февраля. Родители искренне надеются, что малыш вскоре сделает первые шаги.