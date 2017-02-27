Иллюстрационное фото с сайта www.ski.ru Как было установлено, в августе прошлого года подсудимый собрал урожай конопли на участке «Алгабас Жорык» Индерского района. 15 корней дикорастущей марихуаны он высушил в микроволновой печи, измельчил и расфасовал в два свертка. - В ходе судебного заседания подсудимый признался, что курил марихуану в медицинских целях, как средство для борьбы с зубной болью, и попросил суд смягчить ему наказание, - сообщили в пресс-службе Индерского районного суда. Индерский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимого по ч.2 ст.296 УК Республики Казахстан - "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств". Курильщику марихуаны было назначено наказание в виде 100 часов общественных работ.