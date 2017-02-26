Праздник Масленица проходит сегодня в городском парке культуры Уральска. Традиционно в этот день здесь собрались тысячи горожан, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 7b5813b2-57f3-4dcd-9b00-ec0708dcd315 - Масленица - это всенародный праздник, - сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана ЗКО Гайса КАПАКОВ. - Празднуют все представители ассамблеи. Скоро будет праздник Коресу айт и Наурыз - это время прощать друг друга и поздравлять всех. Поздравил с окончанием зимы уральцев и замакима города Мирболат НУРЖАНОВ. Чучело Масленицы сожгли. Несмотря на ветер, сырость, настроение у всех хорошее, люди празднуют, принимают участие в спортивных состязаниях и народных забавах. В парке организована продажа шашлыков и блинов. 44ad43c7-6b32-4177-9636-a3ee9cc19e2c 1a984920-7207-4a5d-ad1f-056bbb45f642 9b0f157e-c365-4df4-bc13-adecff382aac a91ee32b-1c05-4046-83f5-69faf9e571af dcc6e0c4-e1cb-490f-8b5d-fcd3827dbd05 Руслан АЛИМОВ