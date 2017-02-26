Праздник Масленица проходит сегодня в городском парке культуры Уральска. Традиционно в этот день здесь собрались тысячи горожан, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".- Масленица - это всенародный праздник, - сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана ЗКО Гайса КАПАКОВ. - Празднуют все представители ассамблеи. Скоро будет праздник Коресу айт и Наурыз - это время прощать друг друга и поздравлять всех. Поздравил с окончанием зимы уральцев и замакима города Мирболат НУРЖАНОВ. Чучело Масленицы сожгли. Несмотря на ветер, сырость, настроение у всех хорошее, люди празднуют, принимают участие в спортивных состязаниях и народных забавах. В парке организована продажа шашлыков и блинов.