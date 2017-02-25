У самолета молодого певца встречал Бердыбек САПАРБАЕВ. Были и другие чиновники области и города. Продюсер певца Алпамыс ШАРИМОВ сообщил собравшимся о цели визита. С сегодняшнего дня начнется документального фильма с родственниками, сокурсниками и другими. Сам Димаш не говорил ни слова, но охотно соглашался делать селфи с фанатами. Фанаты долгое время скандировали "Жарайсың, Димаш!" и пели песни из его репертуара: "Дайдидау", "Еркем" и другие. Из аэропорта Димаша и команду журналистов из Китая увезли на микроавтобусе. Напомним, завтра съемочная группа будет проводить съемки в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш, а также филармонию, где в одно время работал певец. Молодой исполнитель уедет из Актобе уже в понедельник.