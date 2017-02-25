Фойе аэропорта Актобе было заполнено сегодня вечером до отказа, молодежь собралась за два часа до прилета их кумира Димаша КУДАЙБЕРГЕНОВА, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2a242566-4eaf-469b-a4a5-1cd23c4cd58b У самолета молодого певца встречал Бердыбек САПАРБАЕВ. Были и другие чиновники области и города. Продюсер певца Алпамыс ШАРИМОВ сообщил собравшимся о цели визита. С сегодняшнего дня начнется документального фильма с родственниками, сокурсниками и другими. Сам Димаш не говорил ни слова, но охотно соглашался делать селфи с фанатами. Фанаты долгое время скандировали "Жарайсың, Димаш!" и пели песни из его репертуара: "Дайдидау", "Еркем" и другие. Из аэропорта Димаша и команду журналистов из Китая увезли на микроавтобусе. Напомним, завтра съемочная группа будет проводить съемки в школе и музыкальном колледже, где учился Димаш, а также филармонию, где в одно время работал певец. Молодой исполнитель уедет из Актобе уже в понедельник. b87e9dc0-f5cc-4db0-970c-a094d29a74f0 a936eb7b-c640-42d4-be54-40c97fd435d4 04648a67-c69c-41aa-ae4d-f6df5a1610b0 0716fc03-e9ec-44b3-a3f2-f4034b2c089b 515b119b-4b1e-4b80-8ce8-056f91f2d300 — копия 2f07cb49-cc53-44f8-b788-6561197677df Аскар АКТЛЕУОВ Фото автора