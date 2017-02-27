Реально поднимать экономику, а не только ее показатели призвал Правительство депутат Мажилиса от КНПК Айкын КОНУРОВ (на фото). Выступая в среду на пленарном заседании Мажилиса, народный избранник наглядно, с цифрами в руках показал, что реальная жизнь казахстанцев далеко не так обеспечена и безоблачна, как об этом обычно рапортуют чиновники на заседаниях.
БЕДНОСТЬ И ПОРОГ
Согласно данным, озвученным Конуровым, анализ реальных доходов населения Казахстана за 2016 год показал их сокращение на 4.5 процента. Это является максимумом за последние 16 лет (снижение началось еще в 2007 году). При этом средняя зарплата в республике составляет сейчас 136777 тенге. В пересчете по текущему валютному курсу – 416 долларов.
- Медианная зарплата, которая является более точным показателем, отражающим доход большинства наемных работников, – почти вдвое ниже, - констатировал коммунист. - Но об этом никто не говорит.
В переводе с сухого языка цифр на язык фактов это означает, что казахстанские зарплаты оставляют желать лучшего. С государствами ОСЭР, куда мы так стремимся, лучше не сравнивать, да и на фоне развивающихся стран, вроде Ирана, Китая, Мексики и Таиланда, мы выглядим бледно.
- Но что парадоксально, по официальной статистике, доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, неуклонно снижается с 2007 года и составляет всего 2,5 процента, - подчеркнул сложившийся казус Конуров. - То есть уровень бедности у нас якобы меньше, чем в США и Европе, что не соответствует действительности.
Народный избранник напомнил чрезмерно забывчивым чиновникам, что бедность и низкие зарплаты не только бьют по уровню жизни людей, ограничивая их возможности нормально питаться, лечиться, давать образование детям.
- Это становится сейчас и острой экономической проблемой,- заявил он. - При нынешних доходах люди стараются экономить, уменьшают потребление…
Это подтверждают и цифры - если раньше уровень потребления поддерживался потребительскими кредитами, то сейчас этот ресурс себя исчерпал, показав сокращение за 2016 год на 4 процента. Кроме того, розничная торговля за последние два года «ушла в минус» - падение показателя с 2014 года составило порядка 11 миллиардов долларов.
- От этого страдают не только люди, занятые в сфере торговли и услуг, но и в производстве, - сообщил коммунист. - Учитывая то, что большая часть отечественной несырьевой продукции не экспортируется, то единственной возможностью сбыта является внутренний рынок. С уменьшением платежеспособного спроса вынуждены сокращать производство и наши предприятия, а это влечет за собой очередной виток сокращения зарплат. Таким образом, Казахстан попадает в «ловушку низких доходов».
КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ
Каким же образом чиновники при такой достаточно печальной ситуации умудряются рапортовать о благополучии казахстанского населения? Все опять же упирается в цифры.
- Не секрет, что существующая система социальных индикаторов – потребительская корзина, прожиточный минимум, минимальная зарплата – это «кривое зеркало», - считает Конуров. - Оно искажает действительность и не дает увидеть реальную картину. Вместо того чтобы улучшать жизнь населения, Правительство занималось маскировкой данных, о чем говорилось не раз.
Со своей стороны КНПК неоднократно предлагала ряд мер по улучшению ситуации. Не так давно предложения нашли отражение в юбилейном Послании Президента РК, лидера нации Нурсултана НАЗАРБАЕВА.
- Там было отмечено, что прожиточный минимум должен соответствовать реальным потребительским расходам казахстанцев, - уточнил Конуров.
Данная мера позволит с 1 января 2018 года повысить для трех миллионов человек размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи и пособий для воспитывающих детей-инвалидов. Кроме того, главой государства поручено поднять порог оказания адресной социальной помощи с 40 до 50 процентов от величины прожиточного минимума и внедрить ее новый формат.
- Планируется кардинально пересмотреть существующую и уже изжившую себя методику расчета прожиточного минимума - главного социального стандарта, от которого зависят размеры минимальной зарплаты, базовой пенсионной выплаты, социальных пособий, – напомнил мажилисмен. - Его величина должна отвечать реальной стоимости товаров и нормам их потребления.
Коммунисты считают, что при расчетах Правительству нужно наконец-то признать, что черта бедности равняется прожиточному минимуму. Представители КНПК также готовы принять участие в разработке нового стандарта.
- Мы понимаем, что в результате нам придется пересчитать реальный уровень бедности в стране и признать это явление острейшей социальной проблемой, - согласился Конуров. - Но нужно смотреть правде в глаза, ведь без реальной картины невозможно модернизировать экономику. Бедность сейчас связана не столько с безработицей, сколько с заниженными доходами. Те, кого раньше было принято считать «средним классом», сейчас постепенно смещаются в ряды бедных.
Коммунисты предлагают принять программу по борьбе с бедностью вместе с программой стимулирования потребительского спроса на отечественные товары. По их мнению, это обязательно даст мультипликативный эффект для развития реального сектора экономики.
Пока же в республике процветает импорт. Согласно данным НПП «Атамекен», только в 2016 году Казахстан импортировал только продуктов питания на сумму около 3 миллиардов долларов.
- Это значит, что создание комплексной программы может стать реальным драйвером для сельского хозяйства, - считает Конуров, - препятствием для оттока валюты из страны и положительно отразится на самочувствии наших граждан.
Впрочем, не стоит забывать, что реализация предлагаемых мер во многом зависит от реакции премьер-министра РК, Бакытжана САГИНТАЕВА, которому коммунисты направили запрос. А вот захочет ли он, образно говоря, выйти из "Матрицы", созданной его заботливыми подчиненными, пока неизвестно.
Маргарита НИКИТИНА, Астана
Источник.
