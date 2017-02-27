По словам заместителя руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог города Уральска Бекжана ТУКЖАНОВА, заказчиком строительства выступает компания КПО б. в. - Реконструкцию моста будут производить за счет средств недропользователей. Стоимость проекта составляет 2,3 млрд тенге, - пояснил Бекжан ТУКЖАНОВ. - Проектом предусмотрена реконструкция путепровода путем демонтажа опорных частей, установки дополнительных свай и расширение проезжей части с 8 до 14 метров. Срок выполнения ремонтных работ - 24 месяца. Как заявил Бекжан ТУКЖАНОВ, временно открывать путепровод во время реконструкции не будут. Движение общественного транспорта на время реконструкции путепровода будет осуществляться по трем направлениям: по улицам Молдагуловой, Тайманова, путепроводе в районе Нефтебазы, улицам Чурикова, Пионерская, Карбышева, а также через путепровод в районе Нефтебаза и дальше по улицам Есенжанова, Шолохова, Курмангалиева с выходом на проспект Абухаир хана по улице Мусина, Маметовой, Куличева, Деповская, Шубина, Казталовская, Полевая с выходом на проспект Абулхаир хана по улице Мирзояна. Стоит отметить, что светофор на пересечении улиц Алматинская и Казталовская установили в связи с тем, что по этим улицам будет совершаться объезд.